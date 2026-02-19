ПАОК без Десподов падна с 1:2 от "Селта"

Снимка Пиксабей

ПАОК, който не можеше да разчита на контузения Кирил Десподов, претърпя поражение с 1:2 от "Селта" в първия мач от плейофите на Лига Европа.

Яго Аспас откри резултата за испанския тим в 34-ата минута, а Уилиът Сведберг удвои аванса на "Селта" в 43-ата минута.

За гърците почетният гол отбеляза Александър Йеремейеф в 77-ата минута. Все пак ПАОК можеше да се доближи до изравняване, но два техни гола бяха правилно отменени, видя Bulgaria ON AIR.

