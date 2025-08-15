ПАОК и Десподов се класираха за плейофите в Лига Европа

Снимка: paocfc

ПАОК е в плейофите от Лига Европа. Гърците имаха нужда от продължения в реванша като гости срещу австрийския Волфсбергер, за да спечелят с 1:0.



Гвинейският полузащитник Мади Камара разпечата вратата в 115-ата минута. Националът ни Кирил Десподов не игра, защото лекува разтежение на седалището, допълва Фокус.



В плейофите ПАОК ще срещне Риека. Хърватите минаха през Шелбърн.

