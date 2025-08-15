реклама

ПАОК и Десподов се класираха за плейофите в Лига Европа

15.08.2025 / 00:45 0

Снимка: paocfc 

ПАОК е в плейофите от Лига Европа. Гърците имаха нужда от продължения в реванша като гости срещу австрийския Волфсбергер, за да спечелят с 1:0.

Гвинейският полузащитник Мади Камара разпечата вратата в 115-ата минута. Националът ни Кирил Десподов не игра, защото лекува разтежение на седалището, допълва Фокус. 

В плейофите ПАОК ще срещне Риека. Хърватите минаха през Шелбърн.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама