ПАП: Близо половината поляци подкрепят смяната на Туск като премиер

Кадър Youtube

Близо петдесет процента от поляците подкрепят идеята за смяна на Доналд Туск като министър-председател на Полша, според ново проучване, публикувано днес, предаде Полската агенция по печата (ПАП) и цитирана от БТА.

Изследването по поръчка на обществената радиостанция RMF разкри, че 47 процента от анкетираните подкрепят замяната на Туск, докато 32 процента са против смяната на настоящото ръководство на правителството.

Двадесет и един процента от анкетираните нямат мнение.

Проучването е направено от социологическата агенция "Опиния24" (Opinia24) при анкетирани 1000 души.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!