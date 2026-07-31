ПБ: С жалбата на ГЕРБ до КС виждаме сглобка в нов вид

Кадър БНТ

Законът, който приехме за съдебната власт, е едва първата крачка. Следващите промени, които ще внесем касае проблеми, които отдавна чакат своето решение. Сега вниманието ни изцяло е насочено към правилния подбор на представители на ВСС от парламентарната квота. Най-важното е, че всеки един гражданин може да подаде сигнал за предполагаеми зависимости. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Едно от големите предимства на тези правила е, че дори професионалните организации ще могат да предлагат кандидати, уточни той. По думите му с тези правила се прекъсва политическото влияние във ВСС.

Той увери, че нов главен прокурор се очаква да имаме в началото на следващата година.

Във връзка с внесената жалба в Конституционния съд (КС) за параметрите на бюджета Петров заяви: „Би трябвало да се запитаме какво прави ГЕРБ в момента с жалбата до КС. Отново виждаме сглобката в нов вид обаче. Те добре се сглобяват по конституционни теми. Това постава пред нас въпроси дали няма да са с един кандидат на президентските избори".

Президентът Йотова правилно прецени, че държавата не може да продължи да бъде без бюджет. Той отразява реалните финансови параметри в момента и дава добра основа за следващия. Спазили сме всички детайлни законови процедури. Уверени сме в това, което сме приели и вярваме, че КС ще се произнесе коректно, заяви още Димитър Петров.

Не са основателни исканията за оставка на Иво Христов, смята той, пише novini.bg.

По повод позициите на външните министри на България и Иран, Петров изтъкна, че няма разминаване в позициите. "Тонът е бил добронамерен и поддържането на добрите взаимоотношения между двете държави. Разговорът не е бил двусмислен и нямаме притеснения. Към настоящият момент няма заплаха за националната ни сигурност", увери той.

Той отново подчерта, че посещението на министър Петрова в Киев не е било за засвидетелстване на Коалицията на желаещите, а изцяло по икономически теми.

Редактор "Екип на Петел",

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