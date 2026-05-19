ПБ: Целта на предложенията ни за правилника на НС е да има същностен парламентарен дебат, без възможност за злоупотреби

Част от предложенията ни са свързани с това да направим парламентарният дебат същностен, без възможност за злоупотреби с времето и процедурите. Това заяви Димитър Здравков от "Прогресивна България" на брифинг в Народното събрание във връзка с предложените от "Прогресивна България" промени в правилника за дейността и работата на парламента, предава БТА. Здравков е председател на временната комисия за правилника на 52-рото Народно събрание.

Подходихме отговорно и направихме предложения за начина, по който трябва да работи парламентът и считаме, че те ще допринесат за по-добрата работа. Необяснимо е защо се реагира негативно на опитите да бъдат поправени онези текстове, които се използваха за парламентарни практики и сведоха доверието на гражданите в институциите до критични нива, добави Здравков.

За мен наистина е необяснимо защо политици и народни представители, които във времето са роптали срещу тези порочни практики, в момента възнегодуват срещу нашите опити да бъдат отстранени. Ние сме убедени, че е необходим нов подход и затова с колегите ще работим за непрекъснат диалог с опозицията и това беше заявено още на първото заседание на комисията по изготвяне на правилника. Утре е следващото, на което също в конструктивен диалог ще обсъдим и нашите и техните предложенията, посочи той.

Така нареченото ограничаване на правата на опозицията е не просто странен прочит на внесените предложения, а търсена възможност да се продължат старите порочни практики. Временните комисии не са парламентарен инструмент за ежедневна употреба, каза Димитър Здравков. По думите му идеята за така нареченият ден на опозицията или първата сряда от месеца е да се гледат законодателни предложения на опозицията, които по една или друга причина не са били своевременно разгледани в комисиите.

Мнозинството приема въпроса с правилника изключително отговорно, но за нас по-важни остават темите, които вълнуват обществото – за цените, съдебната реформа и другите въпроси, за които българският народ ни гласува доверие, коментира Здравков.

Той увери, че министрите от кабинета на Румен Радев ще участват пълноценно в парламентарния контрол.

На въпрос доколко са склонни депутатите да се откажат от актуализацията на заплатите си Здравков отговори, че няма обществен сектор, в който да има непрекъснато актуализиране. Това ще бъде обсъдено, правилникът предстои да бъде отново отварян след приемането на Закона за противодействие на корупцията. Въпросът с възнагражденията ще бъде обсъден в комисия, подчерта Здравков.

