ПБ обвини опозицията в кампания с манипулации срещу кабинета

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Атаките срещу „Прогресивна България“ през първите три месеца от управлението са безпрецедентни, те са толкова ожесточени и интензивни, и валят отвсякъде, че човек лесно може да се заблуди, че критиките са основателни, но всички, за които фактите имат значение, трябва да знаят, че огромната част от тези критики стъпват на невярна информация, всъщност на откровени фалшификации. Това заяви депутатът Стоян Тричков в декларация от името на парламентарната група на „Прогресивна България“ (ПБ) от трибуната на Народното събрание.

„Лъжите за бюджета показват нагледно как работи опозицията. От едната страна, например внушават, че „Прогресивна България“ е против построяването на Национална детска болница, защото не сме я включили в бюджета, а това е долна лъжа“, каза Тричков. „От друга страна, внушават, че даваме пари на Украйна, въпреки че твърдим обратното - великата опорка „едно говорите, друго правите“. И това също е долна лъжа“, заяви депутатът от ПБ, цитиран от БТА.

Националната детска болница е приоритет за „Прогресивна България“, отбеляза той. Тричков посочи, че именно по време на служебен кабинет, назначен от Румен Радев, е бил избран терен за построяването на тази болница през 2022 г. В сметката на инвестиционната компания в момента има над 46 млн. евро, в ход е съдебна процедура, проектирането се обжалва и до края на 2026 г. няма да има нужда от допълнителни средства, каза той. Затова вижте онези, които представят разказа за това колко сме лоши, как оставяме децата на България без лечение, как сме гласували против Националната детска болница, посочи Стоян Тричков.

Правителството на Андрей Гюров реши да даде 17 млн. евро на Украйна, тези пари вече са дадени, включени са в бюджета за 2026 г., както всички вече направени разходи, отбеляза още Тричков. Позицията на "Прогресивна България" е ясна – ние сме против да се дават пари и оръжия за войната, защото вече е доказано, че това само задълбочава проблема, заяви Тричков. По думите му решението е съвместни дипломатически усилия за мирни преговори и прекратяване на военните действия. "Вижте кои са онези, които твърдят, че лъжем и даваме пари на Украйна, и си противоречим. Вижте ги кои са тези хора, тези хора не са се объркали, тези хора са лъжци и долни манипулатори", заяви Тричков. Той добави, че, за да са още по-убедителни, техните опоненти активират пропагандните си страници и инфлуенсъри в социалните мрежи, а анализатори обикалят медиите "да обясняват как правителството не се справя, как не е подготвено, как се проваля, как са същите като предишните даже по-лоши". Тричков отбеляза, че същите тези социолози са повтаряли, че "Прогресивна България" ще има 20% на изборите, а формацията е получила близо 45% подкрепа.

"Лъжите няма да спрат, дори очаквам да станат още по-безскрупулни, лъжците ще хвърлят всичко в близките месеци, защото знаят, че ще им е все по-трудно да заблуждават хората с всяко катастрофирало внушение и с всяка разобличена лъжа и защото скоро България ще тръгне напред и нагоре и тогава, уважаеми манипулатори, никой няма вече да ви вярва", каза в заключение Стоян Тричков.

След декларацията по искане на няколко парламентарни групи председателят на Народното събрание Михаела Доцова наложи забележка на Стоян Тричков заради използване на оскърбителни думи.

След декларацията Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) поиска председателят на парламента да наложи забележка за изречени обидни думи. Ако не го направите, значи толерирате оскърбителния език от парламентарната трибуна, което противоречи на дадените от вас заявки, посочи той.

Николай Денков ("Прогресивна България") призова Доцова да се възстанови нормалния тон в залата и да обърне внимание на колегите си, че този стил е израз на безсилие и слабост.

Йордан Иванов ("Демократична България") също апелира депутатът, който е нарекъл българската опозиция "долни манипулатори" да получи наказание. По думите на Иванов е недопустимо да се отправят обидни квалификации заради изразени политически тези.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова посочи, че в края на тази пленарна сесия няма наложено нито едно наказание, но не защото не е имало основания за налагане на наказания. През тези три месеца бяха чувани думи, които оскърбяваха народни представители, други органи на власт, органи на власт от други държави, тогава проявих търпения, каза тя. Доцова посочи, че изчетената декларация е съдържала думи, които не са били в добрия тон. Налагам наказание "забележка" на колегата Стоян Тричков и поемам ангажимент оттук нататък стриктно да се спазва правилникът и да бъдат налагани и други наказания, заяви председателят на парламента.

Редактор "Екип на Петел",

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