ПБ внася промени в Изборния кодекс за машинния вот, район „Чужбина“ и ограничението от 20 секции

Снимка: Булфото

„Прогресивна България“ внася този следобед предложения за промени в Изборния кодекс, които включват възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 г., отпадане на избирателен район „Чужбина“ и на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз (ЕС). Това съобщи председателят на парламентарната група (ПГ) на „Прогресивна България“ (ПБ) Петър Витанов на брифинг в парламента.

Той посочи, че предвиждат в секции под 300 души да се гласува на хартия, а в секции над 300 души – изцяло машинно. Предвиждаме обезпечаване с допълнителни машини и с бюлетини, в случай на форсмажорни обстоятелства, каза Витанов.

Отпада избирателен район „Чужбина“ по начина, по който беше предвиден, защото първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо и излишно затормозява избирателния процес, каза председателят на ПГ на ПБ. Отпада и ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на ЕС, защото беше продиктувано от тяснопартийни интереси и беше, меко казано, дискриминационно, коментира още той.

За цел си поставяме нещо амбициозно – да приключим с изборното законодателството преди края на сесията, даже преди края на месеца, каза още Петър Витанов.

Петър Витанов съобщи, че имат и предложения, свързани със сертифицирането на машините и респективно на изчислителния софтуер. Въвеждаме споделена компетентност между Министерството на дигиталната трансформация и Министерството на вътрешните работи, посочи той. По думите му, трябва да има двоен контрол. По този начин се удвоява бдителността и ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера на машините, допълни Витанов.

На председателски съвет бяхме договорили още преди месец, че всяка партия ще може да предложи своите виждания по изборното законодателство, каза председателят на ПГ на ПБ. Той посочи, че част от партиите са внесли своите предложения и немалко неща съвпадат. Витанов добави, че по някои теми виждат общо разбиране – с ПП – ДБ за машинния вот, и с ДПС – за отпадане на ограничението за секциите извън страни членки на ЕС.

С въвеждане само на машинно гласуване положителните резултати ще са в няколко насоки – изборният процес ще стане по-бърз, няма да има недействителни бюлетини, протоколите ще станат по-опростени и ще се попълват по-лесно от секционните избирателни комисии, ще се избегнат грешките при двойното броене и отчитане на резултатите от гласуване с хартиени бюлетини и с машинни, след края на изборния ден резултатите ще се обработват много по-бързо от всички комисии, посочват от „Прогресивна България“ в прессъобщение във връзка с предложените от тях промени в Изборния кодекс.

С измененията се предлага след края на изборния ден избирателните комисии да броят контролните разписки като гаранция за законност и честност на изборите.

Удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване ще се извършва вместо от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, от Министерството на вътрешните работи, съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Предлага се още Министерството на вътрешните работи да извършва проверки на модулите от софтуера, свързани с преброяването на гласовете, се посочва в прессъобщението.

С промените се регламентират правомощията на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК), тъй като понастоящем статутът на председателя на комисията не е уреден въобще в отклонение от законовата уредба на всички останали комисии, посочват още управляващите.

От „Прогресивна България“ предвиждат още да се засили ролята и дейността на обучителните звена на ЦИК. Целта е уменията и качеството на работа на членовете на избирателни комисии, предложени политическите партии и коалиции, да се подобри чрез подготовка, като след полагане на изпит за придобиване на сертификат, те ще имат предимство при включване в състава на различни избирателни комисии. Предвижда се ЦИК да води публичен регистър на успешно обучените, структуриран по общини.

Предлага се още социалните мрежи Фейсбук, Туитър и личните блогове да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да бъде избегнато нарушаването на разпоредбите на Изборния кодекс за неправомерно оповестяване на резултати от социологически проучвания до 20:00 ч. на изборния ден. Предвижда си и увеличение на размера на глобите и имуществените санкции, тъй като предвидените понастоящем не са препятствие за нарушителите.

Редактор "Екип на Петел",

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