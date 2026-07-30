ПИК: Симона Пейчева е дала показания в полицията по случая с убития бизнесмен Владимир Янков

Снимка уикипедия, Biso

Бившата гимнастичка Симона Пейчева се е явила доброволно в полицията и е дала показания по случая с убития бизнесмен Владимир Янков-Владо Загатото. МВР и СДВР не издирват Пейчева, тъй като тя е разпитана и материалите са подадени в прокуратурата. Разследващите имат напредък по случая и са се насочили към евентуалните убийци на Янков.

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов заяви пред водещата на ПИК TV Соня Колтуклиева, че Пейчева не е издирвана от органите на реда, тъй като се е явила доброволно и вече е разпитана, а материалите са подадени в прокуратурата.

По думите на Любомир Николов, разследващите имат напредък по случая и са се насочили към евентуалните убийци на Владимир Янков.

От пресцентъра на СДВР също заявиха, че не издирват лице на име Симона Пейчева.

Както ПИК съобщи, през последните 2 години Симона Пейчева и Владимир Янков са живели на семейни начала. В нощта на убийството между тях възниква конфликт в елитния столичен ресторант „Келари“ и те се разделят. Според първоначални версии това спасило Пейчева от сигурна смърт, тъй като килърите очаквали Загатото в дома му.

Симона Пейчева е една от най-успешните български гимнастички от началото на XXI век. Родена е на 14 май 1985 г. в София. В кариерата си печели множество отличия от европейски първенства и турнири от Световната купа, а през 2001 г. става световна шампионка на въже. Представлява България на Олимпийските игри в Атина през 2004 година и дълги години е сред водещите фигури в българската художествена гимнастика.

След края на активната си спортна кариера Пейчева остава в общественото пространство с участия в телевизионни формати и различни публични инициативи.

Тя има син от предишен брак, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

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