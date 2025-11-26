ПОС терминали и банкомати спират временно на Нова година, някои заведения затварят

Тази година посрещането на Новата година ще е необичайно за хотелиерите и ресторантьорите.

За няколко часа няма да работят ПОС терминалите и банкоматите заради техническо прекъсване, свързано с настройването на банковите системи за преминаване към еврото. Ще се наложи да плащаме само в брой.

Някои от ресторантите дори няма да работят в новогодишната нощ, съобщи председателят на ловешкото сдружение на ресторантьорите, хотелиерите и питиепродавците Петко Игнатов. И обясни:

"Не знаят как да процедират или по-точно не са сигурни дали ще могат да се оправят в новогодишната вечер. Това се случва за първи път. От една страна се вдигат цените на програмите. Разходите постоянно се увеличават в заведенията за сметка на приходите".

Игнатов отбеляза, че клиентите са предупредени, че няма да могат да плащат на ПОС терминалите на 31 декември вечерта, заради което трябва да си носят пари в брой.

По думите му по-малките хотелиери изпитват затруднения. "Вече няма да могат рецепциите им да работят денонощно. Те казват, че по-добре да започнат да работят като квартири/апартаменти под наем, защото тогава разходите им ще са почти никакви или по-малко, отколкото да поддържат един хотел и персонал от 5-10 души – не е рентабилно", обясни той.

Според него на бизнеса ще се отрази и въвеждането на еврото, и вдигането на осигуровките с 2%.

Игнатов очаква 2026 година да е по-трудна за ресторантьорския и хотелиерския бизнес. Има очаквания някои от заведенията да затворят окончателно, а други – да си дадат заведенията под наем, посочи той и отбеляза като причина – бюрократична тежест.

