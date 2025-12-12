ПОС терминалите стават банкомати

Пиксабей

Mastercard подготвя мащабна инициатива за 2026 г., насочена към разширяване на местата, където банковите клиенти могат да теглят и внасят пари в брой.



Проектът в момента се разработва от ръководството на компанията в Гърция, като след финализиране на рамката се предвижда да бъдат включени всички участници в по-широката екосистема на разплащанията – банките, както и дружествата за електронно сетълмент обслужване, цитира Пловдив 24.



Панагиотис Полидорос, мениджър на Mastercard за Гърция, Кипър и Малта, очерта основните характеристики на плана. Целта е да се превърне всеки POS терминал в точка за управление на пари в брой.



Клиентите, които се нуждаят от кеш, ще могат да теглят пари директно от търговци, участващи в инициативата: картата им ще бъде таксувана през POS устройството на магазина, а търговецът ще им предава поисканата сума.



Услугата ще работи и в обратна посока, позволявайки на потребителите да внасят пари в брой по банковите си сметки чрез същото взаимодействие между POS и карта, което ще подава транзакцията към тяхната банка.



Полидорос отбеляза, че подобни услуги вече функционират в няколко европейски държави, като предлагат на потребителите по-гъвкав достъп до сметките им, разширявайки възможностите за кешови операции отвъд мрежата от банкомати. Относно ценообразуването той допълни, че моделът за таксуване все още не е определен.



По отношение на картовите разплащания в Гърция Полидорос подчерта, че вътрешният пазар вече е достигнал средното европейско ниво. Делът на картовите плащания в общите потребителски разходи значително се е увеличил през последното десетилетие.



В резултат делът на кешовите транзакции е спаднал от 80% на 42%, според последните данни на Европейската централна банка. Тази промяна, отбеляза той, е изиграла ключова роля за ограничаване на данъчните измами, които са намалели от 25% на 11% от БВП.



Очаква се в близкото бъдеще тази услуга да заработи и в България.

