ПП – ДБ внася днес вот на недоверие към правителството

С блицконтрол ще започне днес заседанието на парламента. Това предвижда приетата програма на Народното събрание.

Съгласно парламентарния правилник в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и вицепремиерите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси за общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание, посочва БТА.

След това е предвиден редовен парламентарен контрол, в който ще участват премиерът Росен Желязков и министрите Иван Иванов, Атанас Запрянов, Георги Георгиев, Георги Тахов, Даниел Митов и Жечо Станков.

Председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че в заседанието за парламентарен контрол няма да участва вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Теменужка Петкова, Георг Георгиев и Манол Генов.

Вчера от "Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) обявиха, че днес ще внесат в Народното събрание вот на недоверие за икономическата политика на правителството на премиера Росен Желязков.

Божидар Божанов каза, че темата е икономическата политика, тъй като чрез нея правителството е изкарало толкова хора на протест. Бюджетът беше последната капка на грешната политика на правителството срещу бизнеса, средната класа, икономическото развитие, ограничаването на административната тежест, коментира той. Според Божанов икономическата политика на правителството е тотално сбъркана.

