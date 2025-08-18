ПП–ДБ във Варна с позиция срещу откриването на руско консулство до щаба на ВМС в града

Фейсбук

По информация, потвърдена от Министерство на външните работи, Руската федерация, чрез дипломатическа нота, изпратена от своето посолство в София до МВнР, е отправила искане за откриване на Генерално консулство във Варна, съобщават от "Продължаваме промяната - Демократична България" - Варна в своя позиция.

Те посочват, че посоченият аргумент е „процедура на реципрочност“. Според тях планът предвижда консулството да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. „Дунав“ и ул. „Козлодуй“ — в близост от щаба на Военноморските сили на България.

Считаме, че това представлява откровен опит за стратегическо позициониране на оперативна база в непосредствена близост до критична военна инфраструктура на НАТО и не може да бъде допуснато, се казва в позицията, предаде Радио Варна.

Напомняме, че руското консулство във Варна затвори врати, след като през юни 2022 г. правителството на Кирил Петков изгони 70 руски дипломати и служители, уличени в дейности, застрашаващи националната сигурност. Това беше най-мащабното експулсиране на руски дипломатически кадри у нас и доведе до рязко влошаване на двустранните отношения, посочват още в становището си от коалицията.

От ПП-ДБ изказват опасенията си, че връщането на подобна консулска структура — и то в непосредствена близост до ключова база на НАТО — представлява директна заплаха за националната сигурност и за сигурността на нашите съюзници, се казва още в

Те се обръщат с призив към Общински съвет – Варна и всички негови групи ясно и категорично да заявят несъгласие с откриването на Генерално консулство на Руската федерация във Варна, в близост до щаба на Военноморските сили на България.

"Настояваме Министерството на външните работи — и правителството като цяло — незабавно и категорично да отхвърли това искане. То застрашава не само националната ни сигурност, но и ангажиментите ни към НАТО и Европейския съюз. Всяко друго решение би представлявало политическа капитулация пред враждебна сила и сериозна заплаха за отбранителния потенциал на България и Алианса в Черноморския регион", се казва още в позицията.

