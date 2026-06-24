ПП: Бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник във фирмата на г-н Невзоров в обекти в "Баба Алино"

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Политически чадър над случая „Баба Алино“ има и той е осъществяван от ГЕРБ, каза депутатът от „Продължаваме промяната“ Йордан Терзийски пред журналисти в парламента. Той допълни, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с фирмата на Олег Невзоров в обекти в местността Баба Алино, предаде БТА.

По-рано днес депутатите изслушаха министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно разкритото мащабно незаконно строителство в местността Баба Алино във Варна.

„Арх. Шишков каза, че има политически чадър над случая „Баба Алино“, но няма доказателства за това. Искам да потвърдя, че политически чадър има, искам да му предоставя и доказателства за този факт. Политическият чадър е осъществяван именно от ГЕРБ и доказателство за това е фактът, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с фирмата на г-н Невзоров в обекти в Баба Алино", каза депутатът от „Продължаваме промяната“ Йордан Терзийски. "Освен това, има заповед за допускане на Подробен устройствен план (ПУП) от 2022 г. и ПУП, под който са се подписали именно г-н Йордан Радев и фирмата на г-н Невзоров“, добави Терзийски. По думите му Община Варна е единствената, която е предприела реални мерки по въпроса.

Попитан дали е продължавал и по времето на кмета на Варна Благомир Коцев, Терзийски отговори, че „този чадър е започнал и се е осъществявал единствено от партия ГЕРБ“.

Депутатът от „Продължаваме промяната“ каза, че днес са поискали да има изслушване и на бившия шеф на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), на настоящия шеф на ДАНС и на бившия шеф на ДАНС във Варна, но управляващите са отказали. Това изслушване щеше да хвърли много по-сериозна яснота върху този казус и днес нямаше да си говорим неща, които са в сферата на хипотезите, защото от г-н Шишков не чухме нищо ново по този казус, каза още Терзийски.

Редактор "Екип на Петел",

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