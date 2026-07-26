ПП: Над 26 000 българи искат вето на Бюджет 2026
Снимка Булфото
Петицията на „Продължаваме промяната“ срещу Бюджет 2026 продължава да набира подкрепа. От пресцентъра на партията съобщиха, че до момента документът е подписан от над 26 000 души.
От ПП посочват, че искането към президента да наложи вето върху Бюджет 2026 е подкрепено от граждани от повече от 440 населени места в страната, включително от жители на Димитровград – родния град на президента Румен Радев, както и на село Славяново, където настоящият министър-председател е прекарал детството си, пише novini.bg.
От формацията подчертават, че инициативата среща подкрепа и сред българските общности в чужбина.
По данни на партията петицията е подписана от хора в над 160 населени места извън България, сред които Москва, Брюксел, Рим, Вашингтон, Бризбън, Окланд, Дубай, Кабул и други.
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