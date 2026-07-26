ПП: Над 26 000 българи искат вето на Бюджет 2026

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Петицията на „Продължаваме промяната“ срещу Бюджет 2026 продължава да набира подкрепа. От пресцентъра на партията съобщиха, че до момента документът е подписан от над 26 000 души.

От ПП посочват, че искането към президента да наложи вето върху Бюджет 2026 е подкрепено от граждани от повече от 440 населени места в страната, включително от жители на Димитровград – родния град на президента Румен Радев, както и на село Славяново, където настоящият министър-председател е прекарал детството си, пише novini.bg.

От формацията подчертават, че инициативата среща подкрепа и сред българските общности в чужбина.

По данни на партията петицията е подписана от хора в над 160 населени места извън България, сред които Москва, Брюксел, Рим, Вашингтон, Бризбън, Окланд, Дубай, Кабул и други.

Редактор "Екип на Петел",

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