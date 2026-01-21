ПП-ДБ: На прага сме на най-голямата изборна измама

кадър: Фейсбук, ПП

От коалицията ПП-ДБ изразиха гневната си позиция на извънреден брифинг пред медиите по повод среднощните гласувания и продължилото около 13 часа заседание на правната комисия в парламента за промените в Изборния кодекс. Депутатите от формацията определиха случващото се като "атентат срещу изборния процес" и в частност Изборния кодекс и посочиха, че са в протестна готовност, предаде "Дарик".

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси обсъди на второ четене законопроекта за промени в Изборния кодекс на заседание, продължило над 13 часа тази нощ. Депутатите отхвърлиха предложението на „БСП-Обединена левица“ оптичните устройства за сканиране на бюлетините да се въведат от 1 януари 2027 г. Гласувано бе законът да влезе в сила от публикуването му в „Държавен вестник“. Депутатите подкрепиха предложението на ГЕРБ-СДС в случай на невъзможност за осигуряване на оптични устройства за първите поред парламентарни избори да се проведат избори по разпоредбите от кодекса, действащи до влизането в сила на законопроекта за промени. Комисията подкрепи и предложението на „Има такъв народ“ в срок от един месец от влизане в сила на закона Министерският съвет да предприеме действия за осигуряване на оптичните устройства.

"Управляващите правят атентат срещу Изборния кодекс и изборния процес по тъмна доба. Тази нощ до 04:00 ч. сутринта, както и през 2022 г., управляващите приемаха промени в комисии скандално и безобразно", каза Божидар Божанов, а Ивайло Мирчев го допълни, че по думите им "сме на прага на най-голямата изборна измама" и призова "това безумие да спре".

"Те предлагат скенери, които дори те не знаят как работят - това стана ясно в комисия. Виждаме, че Борисов и Пеевски са възложили на своите поизпълнители от ИТН да свършат мръсната работа, а самите ГЕРБ и ДПС се крият от всеки дебат, защото планът е връщане на хартиената бюлетина и саботаж на изборите в наказание на протеста, който свали това правителство. Пеевски е бесен на хората, които развалиха неговия план за 4-годишно управление и грабене и сега иска да ги накаже, като саботира изборния процес", посочи на брифинга още Божанов.

По думите му хората от протеста няма да са съгласни със случващото се и са готови да се противопоставят.

"Не само връщат хартията. Истинската им цел е завоалирана зад тези оптични устройства , защото това, което ще постигнат, е на предстоящите предсрочни избори да гласуваме само с хартия, която ще се отчита и преброява от секционните избирателни комисии, а това, че има някакви устройства , е абсолютна химера. Защо? Самите те са предложили тези устройства да бъдат закупени и предоставени от Министерски съвет в едномесечен срок след влизане в сила на този законопроект, а реално до изборите остават около 1-2 месеца. Отделно ГЕРБ се опитват да хвърлят прах в очите на хората, като казват че ако не могат да осигурят гласуването с тези машини, ще е като по досегашния ред. Това е невъзможно, защото далеч когато изтече този месец за доставка, ще са изтекли всички срокове, с които разполага ЦИК, за да въведе гласуване с машини, които към момента са принтери", посочиха още депутатите от ПП-ДБ, които обобщиха, че може би това ще са най-фалшифицираните избори в историята на България.

"Това, което се случи рано тази сутрин в Правна комисия, е не само скандално, то е атентат срещу честните избори в България", посочи и Асен Василев.

Той представи няколко от приетите по думите му разпоредби: "Първо, отпада вторият печат на бюлетината, отпада сравняването на номера на бюлетината с кочана, което означава, че могат да се вкарват бюлетини, които не е дала самата комисия и се връщаме обратно на старите практики. Отпада сертификацията на т.нар. нови скенери, те няма да бъдат сертифицирани от Българския институт по метрология, както се сертифицират текущите машини на изборите. Кодът няма да бъде предоставян на партиите и техните експерти да видят предварително, че няма манипулации. Само в 3% от секциите ще има сравнение на реално подадените бюлетини с това, което е отчела машината, а не в 100%, както винаги е било с машинния вот до момента. Бяха затворени и голяма част от секциите в чужбина и българи в чужбина няма да могат да гласуват на определени места", посочи Василев.

По думите му тези, които загубиха доверието на българските граждани и правителството, което "си отива с агония", знаят, че ще загубят изборите и се опитват според него да фалшифицират вота, така че да ограбят гласа на хората, които ще излязат да гласуват.

"Единственият начин да ги спрем е така, както спряхме бюджета - когато тръгне да влиза в зала този законопроект, да имаме протестна готовност и ясно да заявим, че това няма да стане по този начин и няма да бъдат откраднати гласовете на българските граждани, както не успяха да им откраднат по 600 лева през осигуровките, когато се приемаше бюджета. Ние ще се борим", категоричен бе Асен Василев.

