ПП-ДБ искат да се изтегли проектобюджетът, да се внесе нова макрорамка

Снимка: Булфото

Представители на ПП-ДБ коментираха пред журналисти, че проектобюджетът трябва да бъде изтеглен.

"Вносителят на законопроекта трябва да го оттегли, в 10 часа се събират, не знам какво ще измислят, да го изтеглят да се мине по законовата процедура, да го внесат за първо четене в парламента", каза Атанас Атанасов, цитиран от Дарик.

"Ще работим между Коледа и Нова година, няма проблем, както работят и българските граждани. В момента правилното е да се изтегли бюджетът, да се внесе нова макрорамка. Ако това не се случи - със сигурност ще има нови протести", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Дали наистина ще бъде изтеглен бюджетът", запита Ивайло Мирчев.

"Ако не може да се справи с тази работа финансовият министър да освободи поста и да дойде друг финансов министър", каза Василев.

