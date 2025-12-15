ПП-ДБ искат незабавно сваляне на охраната на депутатите

Снимка: Булфото

След консултациите при държавния глава от ПП-ДБ коментираха пред журналисти възможността за предсрочни избори и удължителния закон за бюджета, предаде БНР.

Датата за такива избори е в правомощията на държавния глава, посочи председателят на партия "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той допълни, че удължителен закон, по който тазгодишният бюджет да остане в сила, трябва да бъде приет от Народното събрание преди края на годината:

"Както знаете, минималната работна заплата се увеличава, тъй като това е по закон и постановлението на Министерски съвет е прието преди повече от месец. Увеличението на пенсиите не е поставено под риск, тъй като то се случва на 1-ви юли и има достатъчно време да бъде уредено в закона за бюджета, когато той бъде приет от новото правителство".

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", обяви, че в сряда на председателски съвет в парламента ще бъде поискано да се свали охраната на НСО на всички депутати, включително и тази на Делян Пеевски.

Мирчев добави, че опозицията настоява и лидерът на "ДПС - Ново начало" да напусне настоящия си кабинет в сградата на Народното събрание, който преди демократичните промени е бил на Тодор Живков:

"И най-важното: промяна в Изборния кодекс, 100 процента машинно гласуване, за да може да се спрат манипулациите на изборите", каза той.

