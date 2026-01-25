реклама

ПП-ДБ отиват на изборите заедно като коалиция

25.01.2026 / 13:19 2

Кадър БТВ

ПП-ДБ отиват на изборите заедно като коалиция, съобщи председателят на ДСБ. Атанас Атанасов уточни, че тепърва ще започнат преговорите по условията на партиите в коалицията, но воля за общо явяване на вота има.

Вчера „Продължаваме промяната“ подаде ръка на „Демократична България“, но при три условия. Очаква се насрочване на вота.

„Мисля, че Румен Радев и Йотова са се разбрали след Великден да бъдат изборите. Време няма тази седмица, освен ако не е конструирано служебното правителство, всичко да е готово и утре да го назначи“, каза Атанасов пред БТВ.

„На базата на всички позиции на Радев като президент и като политик, аз не намирам никакво основание за сътрудничество с него в бъдеще. Ако се промени, ще мислим“, посочи Атанас Атанасов.

 

 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kjk (преди 29 минути)
Рейтинг: 175571 | Одобрение: 18861
Паркетния генерал Наско мокрия!!!;):errm:Усмивка
0
0
бачо Кольо (преди 35 минути)
Рейтинг: 21517 | Одобрение: 5747
Набедения генерал.
Колкото повече,толкова повече!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама