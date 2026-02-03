ПП-ДБ при президента: Не трябва да се повтаря предното служебно правителство

Булфото

Президентът Илияна Йотова прие на консултации втората по големина парламентарна сила. Срещата е част от процедурата за избор на служебен премиер.

"Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани – те поискаха честни и прозрачни избори, добра организация на изборите, за да върнем и доверието в българските институции и изборния процес“, каза държавният глава.

"На първо място трябва да има вътрешен министър, който да осигури честни избори. На второ място да има правосъден министър, който да предложи нов изпълняващ длъжността главен прокурор. На трето място трябва да бъде направено така, че отпуснатите пари на общините да не служат за купуване на гласове", каза пред държавния глава Ивайло Мирчев.

Според него и Божидар Божанов служебният кабинет трябва да "спре кранчето на модела "Борисов - Пеевски"". Според формацията не трябва да се повтаря и предното служебно правителство.

"Една от тежките задачи, която има огромен ефект, е изпълняването на критериите за оставащите средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Има още 40 закона за гласуване до края на юни", допълни Асен Василев, цитиран от БНР.

