ПП-ДБ призова за окупация на парламента

От "Продължаваме промяната" призоваха за протест и блокада на сградата на Народното събрание, за да се осуети приемането на бюджета за следващата година. Те получиха подкрепата на "Възраждане" и критики от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Вчера видяхме "триъгълника на властта", пълен с хора, които са абсолютно недоволни от политиката на това правителство, от този бюджет, който иска да им бръкне в джоба, за да напълни касичките на властта", заяви днес лидерът на ПП Асен Василев, цитиран от БНР.

Заради получената обществена подкрепа, подчерта той, усилията им да осуетят приемането на бюджета за следващата година ще продължат. Те включват нов протест и блокада на сградата на НС във вторник, за когато са предвидени заседанията на парламентарните комисии.

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов протестът не е само срещу бюджета, а срещу влизането на България в еврозоната:

"Това, че влизаме в еврозоната, не може да не притеснява ПП и ДБ. Целта на протеста е да се окупира парламента, да не се приеме първият бюджет в евро".

Асен Василев отрече:

"Г-н Борисов, няма значение дали този бюджет е в евро, в лева, в рубли или в турски лири. Ако вие ще крадете през бюджета, ние ще бъдем против него - независимо в каква валута е".

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов декларира подкрепа за протеста и блокадата, но с условие:

"Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца - касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".

Василев е готов да приеме подкрепата:

"Всеки български гражданин, който не иска да му бъркат в джоба с 600 евро, е добре дошъл на протеста, но това няма значение за Еврозоната".

