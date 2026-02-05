ПП-ДБ призоваха президента да наложи вето над промени в Изборния кодекс

Булфото

Ограничението до 20 избирателни секции в консулските и дипломатическите представителства в страните извън Европейския съюз е непропорционално, необосновано и нарушава духа на Конституцията. Призоваваме президента Йотова да наложи вето. Това заяви съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяна – Демократична България“ (ПП-ДБ) Надежда Йорданова пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите ѝ промените съществено ще възпрепятстват българските граждани извън територията на ЕС да упражнят правото си на глас. Това е в разрез с Конституцията, която казва, че българите имат равно всеобщо избирателно право, обясни тя.

От „Възраждане“ изпълняват политическа поръчка и вършат услуги на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“, каза от своя страна депутатът Йордан Иванов. Традиционно ГЕРБ са слаби в чужбина и, препятствайки вота по този начин, намаляват негативния резултат за тях, обясни той. Той допълни, че от „ДПС – Ново начало“ се опитват да възпрепятстват гласовете за „Алианс за права и свободи“ в Турция. Ключово е избирателите на ГЕРБ и „Възраждане“ да изберат какви услуги си вършат, смята Иванов.

По отношение на държавния бюджет Надежда Йорданова коментира, че е необходим нов закон за удължителен бюджет, за да може изборите да бъдат посрещнати спокойно и с яснота как ще бъдат харчени парите на данъкоплатците и ще бъдат финансирани публичните услуги. Правителството си отиде именно заради арогантността си и неспособността си да състави адекватен бюджет, който да не краде от джобовете на хората. Отишлото си правителство няма никаква легитимност да предлага нов бюджет, добави тя, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!