ПП-ДБ се регистрира в ЦИК с 8800 подписа

Булфото

ПП-ДБ се регистрира в Централната избирателна комисия за участие в предстоящите парламентарни избори.

Асен Василев обяви, че са се регистрирали с 8 800 подписа.

"Кампанията е ясно заявена - силна България в силна Европа", заяви той.

Коалицията се явява единна и силна, каза съпредседателят на „Да, България“ и съпредседател на ПП-ДБ Божидар Божанов. По думите му коалицията стои „най-ясно и еднозначно“ за това България да бъде свободна от корупция, да има върховенство на закона и страната ни да бъде в центъра на Европа, предаде Дарик.

Попитани за изготвянето на листите с кандидат-депутати, Василев каза, че спорове не е имало. Като част от коалиционното споразумение са уточнени и листите, добави той.

