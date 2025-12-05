ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"

Снимка: Булфото

"Продължаваме промяната - Демократична България" внесоха вота на недоверие към кабинета "Желязков", предаде БНР.

Явно правителството не чу големия протест и не си подаде оставката. Днес, както обещахме на всички хора, които протестираха и които не одобряват това управление, внесохме вот на недоверие на това правителство. Това заяви съпредседателят на коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Асен Василев на брифинг в Народното събрание, предаде БГНЕС.

Това е първият вот, който се внася и с активното участие на най-младото поколение на България, отбеляза Асен Василев. По думите му, ако това правителство има грам разум, то ще подаде оставка.

Ако не подаде оставка, ще направим нов протест, обяви той.

Съпредседателят на ПП-ДБ Божидар Божанов съобщи, че вотът е внесен с подкрепата на АПС и МЕЧ, за което има благодари.

Той поиска изцяло машинно гласуване и призова за "масови, честни избори и Пеевски да бъде изолиран от политическата сцена".

