ПП кани Борисов на протеста тази вечер във Варна

В отговор на заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че и той иска да ходи на протести, от „Продължаваме Промяната“ решиха да го поканят тази вечер на протеста във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев.

"Нека г-н Борисов се разходи свободно сред варненци, за да чуе със собствените си уши какво мислят за ареста на техния кмет и за „Новото начало“ на ГЕРБ във Варна", написаха от ПП във фейсбук.

Протестиращите ще се съберат за осми път пред сградата на Община Варна. Събитието е обявено за 18,30 ч.

На протеста ще бъдат поискани незабавни действия от страна на СГП и СГС по разглеждане на мярката за задържане на варненския кмет.

