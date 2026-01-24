ПП отива на избори в коалиция с ДБ, но при три условия

Булфото

Националният съвет на "Продължаваме Промяната" (ПП) даде мандат на Изпълнителния съвет на партията да сключи коалиционно споразумение с формациите от "Демократична България" (ДБ) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори, съобщи председателят на формацията Асен Василев.

Споразумението следва да бъде сключено до 31 януари при следните условия: запазване на съотношението и разпределението на членовете на секционни избирателни комисии и на кандидатските листи от парламентарните избори през октомври 2024 г., както и недопускане на издигане от коалицията на кандидати за народни представители на лица, изключени от някоя от партиите в коалицията, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!