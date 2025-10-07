ПР експерт: Управляващите да отговорят на натиска от младите лекари

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Пиар експерт подкрепи протеста на младите лекари за по-високи заплати. Ива Екимова изрлази надежда, че управляващите ще решат този проблем, тъй като тези лекари ще се грижат за здравето на българите в бъдеще.

Вижте, тук има една изключително добра новина, и тя, е че младите хора отстояват правата си и търсят защита на интересите си. Това е нормално, това е правилно и така трябва да бъде, когато държавата ги поставя в толкова несправедлива ситуация, започна Екимова.

Съпругът ми беше медик, това са 11 години учене и още две години специализация. Нашият живот е в ръцете на тези хора, и ако те отстояват наистина правата си и възможността на справедливо възнаграждение за труда си и всичко това, което са инвестирали, повярвайте, ни ни чака нищо хубаво, добави тя.

Дали държавата ще се справи, дали ще успеят лекарите да получат това, което искат, това ще разберем впоследствие. Важното е, че е направена първата крачка, и те са там, отстояват позициите си и настояват за разрешаване на техните въпроси и тяхната чуваемост. Всичко, което ги интересува за тяхното бъдеще, техните деца и нашето бъдеще. Въпросът е управляващите да отговорят на този натиск от младите хора, каза още по Нова Тв Ива Екимова.

