PR експертът Диана Дамянова: Образът на Радев в момента се състои от човек в  ступор

На този етап няма никакъв спор, че президентската формация е някъде в първите линии на политическите партии на следващите избори. Борисовата задача очевидно е да прибере своето, не иска да допусне хора от ГЕРБ да преминат към Радев. Сега си споява редиците. Радев от своя страна мълчи.

Това каза PR експертът Диана Дамянова в предаването "Денят ON AIR".

Тя прогнозира, че по време на кампанията Радев също ще бъде облечен в мълчание.

"Мълчанието вече не играе в негова полза. Щетата от мълчанието е, че губи хора, които са образовани, интелигентни, имат въпроси. Чии регистрации ще ползва - няма никакво значение", смята PR експертът.

Според Дамянова образът на Радев в момента се състои от човек в ступор. По думите ѝ, ако между него и ПП-ДБ възникне съдружие, "опарването на Радев ще бъде силно".

"На коалицията не ѝ предвещавам повече от три месеца. Всяка партия по-малко в парламента е една коалиционна възможност по-малко. Борисов не казва нищо, освен, че Радев му е по-симпатичен от ПП, което не е съвсем нищо. В българската политика всичко е и много лично", изтъкна тя пред Bulgaria ON AIR.

PR експертът отбеляза, че Борисов и Радев са били много изострени отношения.

"Сега реалността е, че Господ може да поиска от тях да работят заедно. Ако спечелиш изборите и не направиш кабинет, си отиваш от историята. В този смисъл Радев е и първа политическа сила, трябва да направи всичко възможно да направи кабинет - или с ПП-ДБ, или с Борисов, или с "Възраждане". Всичко оттук нататък зависи от кампании", анализира Дамянова.

