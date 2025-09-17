PR експертът Диана Дамянова : Президентските избори могат да доведат до рекапитулация в управляващит

кадър: Bulgaria ON AIR

Новият политически сезон започна с вот на недоверие, протести и водна криза.

"Социално напрежение в смисъл на социално напрежение, където пролетариат се бунтува срещу буржоазия - няма. Няма и социално напрежение в смисъл да има огромни групи, гладни, бедни хора, които са склонни да защитават интересите си на улицата. Но има напрежение, което е създадено в продължение на години. То не е лекувано. И сега се изсипва върху тази власт, която се опитва да менажира по някакъв начин процесите", коментира PR експертът Диана Дамянова в студиото на "Денят ON AIR".

Според нея вместо да се постави акцент върху най-важното - липсата на справедливост в страната, дебатът се обезсмисля.

Дамянова смята, че България върви нагоре заради членството си в ЕС и принадлежността си към голям пазар.

"Вървейки нагоре, хората започват да се превръщат в средна класа. Средната класа е много трудна за манипулация", подчерта PR експертът пред Bulgaria ON AIR.

Именно затова лозунги като "завладяната държава" вече не работят.

По думите на Дамянова водната криза в Плевен е могло да бъде предотвратена още преди пет години.

"Ако е можело да бъде направена сонда и да бъде извадена някаква вода в рамките на 10 дни, то е можело да бъде направено и преди 5 години. Просто България толкова дълго време живее в този политически вакуум без адекватно и отговорно управление, че по някакъв начин всички въпроси, важни за хората, са оставяни настрани. Така че в момента няма напрежение, което да канализира искане на големи групи хора за оставка на правителството", каза още PR експертът.

Що се отнася до Бойко Борисов, тя разглежда изказванията му като добре премислени опити да всява страх.

Въпреки това, по сегашната картина, е малко вероятно президент да бъде избран извън орбитата на ГЕРБ и националистите, освен ако не се появи нова, силна лява кандидатура, способна да мобилизира негласуващите, смята гостът.

"Президентските избори могат да доведат до рекапитулация в управляващите - дали не е дошло времето да се явят сами на избори. Малко вероятно, но възможно. Това, което може да бутне властта, е това, което може да бутне всяка власт - много голямо социално напрежение, родено от социални фактори, които в момента отсъстват. Но не значи, че не могат да се родят или катаклизъм", коментира Дамянова.

