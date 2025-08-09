PR експертът Диана Дамянова: Септември ще бъде добър за икономиката на България месец

кадър: Bulgaria ON AIR

Лятото е осеяно с политическо напрежение и протести.

"Протестите не могат да генерират масовост, защото "Възраждане" е достигнало своята горна точка. Вътре също има различни видове хора. Повечето не са готови да жертват живота си и да заливат институциите с червена боя. Решението, което досега е взето, може да бъде спряно от всяко следващо правителство. Усилията в тази посока ще продължават", заяви PR експертът Диана Дамянова в "Денят ON AIR".

България се развива бавно, но се развива в правилната посока, посочи за Bulgaria ON AIR Дамянова.

"Преминаването на 20% ДДС доведе до повишаване на цените по естествен ред. Има пазарна икономика и пазарът ще доведе цените до едно равновесие. Септември ще бъде добър за икономиката на България месец. Да се твърди, че България е в застой, е клетва, която е невярна и не стига до народа", обясни гостът.

По думите ѝ София би била в бедствено положение с кмет без партийна подкрепа.

"За София е ясно, че е имало корупционно намерение, за Варна не съм сигурна. Ударът върху ПП-ДБ е нанесен и накрая, дори това да не е така, остава горчивият вкус. Ако успеят от всичко това да се превърнат в герои, може би ще върнат малко назад", поясни тя.

Според Дамянова Бойко Борисов води президентска кампания в момента.

"В президентска кампания сме, само че Бойко Борисов класически пази от българския народ какво мисли да направи. Има много хляб в един кандидат като Даниел Вълчев. Той е точно това, което Румен Радев не е. Вълчев обаче няма да скочи в такава битка. Не виждам хляб в това ПП-ДБ и ГЕРБ да издигнат европейски кандидат", изтъкна PR експертът.

