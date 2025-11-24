ПСК „Черно море” е трети отборно на държавното по плуване

Снимки Ради Данаилова

ПСК „Черно море” завърши трети в комплексното класиране на държавното лично отборно първенство по плуване. Шампионатът в „Парк Арена ОЗК” в Бургас бе за мъже, жени, младша и старша възраст.

752 плувци от 63 клуба взеха участие в надпреварата.

В класирането при мъжете черноморци са първи, а жените – пети. Отборно варненци са трети.

При младшата ПСК „Черно море” завърши трети в отборното подреждане при момчетата, а при старша възраст варненци са лидери в крайното класиране.

В държавния шампионат не участваха студентите на „Черно море” в Америка Тея Николова, Максим Манолов, Дениел Нанков и Калина Николаева, както и силното оръжие на моряците Бояна Кирчева. Главен треньор на клуба е Никола Петров.

