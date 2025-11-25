ПСК „Черно море” сбъдна мечта – десета поредна шампионска титла

Снимка Пресслужба ПСК "Черно море"

Да успееш 10 пъти поред в нещо, в което има много мечти, желания, страст, битки, сълзи, щастите и разочарования, за мен означава страшно много! Благодаря на всички от клуба – треньори, състезатели, родители, които са допринесли за успехите през годините.

Тази емоционална изповед направи треньорът на хегемона в БГ плуването ПСК „Черно море” Никола Петров.

Отиващата си 2025 г. донесе на клуба десета поредна шампионска титла - комплексно от трите изминали състезания – летния, зимния и отборния шампионат по плуване! Десет години недосегаеми! На върха! Феноменално постижение, което ще остане изписано със златни букви в историята на варненския клуб и на спорта в морската столица.

На последния шампионат преди броени дни в Бургас варненци спечелиха бронзова купа отборно. Там те се бориха за мечтите си без железните войни на клуба Бояна Кирчева, Тея Николова, Максим Манолов, Дениел Нанков и Калина Николаева.

„Състезанието в Бургас беше доста дълго и изморително. Без войници е трудно и не се ходи на война! Визирам липсващите състезатели, но по никакъв начин не желая да отнема вниманието и благодарността към онези, които се бориха без най-добрите ни плувци. Те са следващото поколение, което върви напред и ще преследва успехите на най-добрите състезатели на „Черно море”, които в момента учат в чужбина, както и тези на Бояна Кирчева. Бояна е най-дълго практикуващият ни спортист от години наред. Тя ще се завърне по-силна и по-мотивирана. В Бургас имаше много неща, които ми харесаха. Виждам, че плувците, които се състезават в момента, са израснали, станали са по-зрели и разсъждават по различен начин, което страшно много ме радва. Забелязвам, че малките, младшата възраст, които идват, имат сериозен потенциал. Обнадежден съм. Те ми дават сила и вяра за бъдещето на ПСК „Черно море”! Надявам се да продължават да тренират и да се стараят да се развиват колкото се може по-добре”, сподели главният треньор на черноморци Никола Петров.

И допълни: „Поздравявям всички за постигнатите резузлтати. Разбира се, на държавното в Бургас имаше и неща, които не ми допаднаха. Случи се така, че на няколко пъти имаше малшанс. Пропуснахме да спечелим допълнителни точки за клуба, но явно така е трябвало да се случи. Приели сме го, научили сме си грешките. Ще се опитаме да не ги повтаряме. Доволен съм от това, което видяхме. Завършихме шампионата в Бургас с победа в щафетното плуване. Това беше черешката на тортата за нас в края на състезанието – тръгнахме си с приповдигнато настроение. Уверени и щастливи, че предстоят още по-добри дни!”.

