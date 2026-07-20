ПСК „Черно море” трети отборно на държавното

Снимка ПСК "Черно море"

ПСК „Черно море” завърши трети отборно при мъжете и жените на държавния личен отборен шампионат по плуване за мъже, жени, юноши и девойки старша възраст, който се проведе на столичния басейн “Диана”. В надпреварата взеха участие 578 състезатели от 63 клуба.

В София варненци бяха предвождани от главния треньор на клуба Никола Петров. Равносметката за черноцорци е 13 медала - 2 златни, 5 сребърни и 6 бронзови.

Златни медалисти са: Максим Манолов – 50 м бруст и Радина Радева – 1500 м свободен стил. Със сребърни медали се окичиха: Мирослав Терзиев – 1500 м свободен стил, Максим Манолов – 100 м бруст; Никола Караиванов – 200 м бътерфлай. Клубните щафети при силния пол са вицешампиони в дисциплините 4 х 100 м свободен стил и 4 х 100 м съчетано плуване.

Носители на бронзови отличия са: Мирослав Терзиев – 800 м свободен стил; Владислав Терзиев – 50 м гръб; Никола Караиванов – 100 м бътерфлай. Мъжката щафета на 4 х 200 м свободен стил също е бронзова. Трето място на почетната стълбичка зае Радина Радева в дисциплините 400 и 800 м свободен стил.

„Предвид трудните условия, състезанието беше тежко. На старша възраст завършихме 6-ти в общото класиране. При мъжете сме първи, при жените – шести, общо сме трети. Добър завършек на сезона. При липсата на голяма част от състезателите ни, които по една или друга причина не са в отбора това лято, това класиране е възможно най-доброто”, обобщи Никола Петров.

Редактор "Екип на Петел",

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