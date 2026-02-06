ПСС: Добри са условията за туризъм, нека се спазват зимните маркировки

Снимка: Пиксабей

Добри са условията за туризъм в планините днес, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Оттам напомнят на туристите да използват зимните маркировки и да не навлизат в лавиноопасни терени.

Във високите части на планините има умерен вятър, на места е облачно и мъгливо. Зимните съоръжения работят и ски пистите са обработени.

Няма инциденти през изминалото денонощие, добавиха от ПСС.

В планините ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността над масивите от Западна България, сочи прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. След обяд се очакват отново валежи, над около 1700 метра – сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около 1.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!