ПСС: Добри са условията за туризъм по планините
Снимка: Пиксабей
Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
На повечето места времето е ясно, духа слаб вятър, а температурата е около 0 градуса.
В планините днес ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра - около 2.
