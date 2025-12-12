ПСС: Добри са условията за туризъм по планините

Снимка: Пиксабей

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На повечето места времето е ясно, духа слаб вятър, а температурата е около 0 градуса.

В планините днес ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра - около 2.

