ПСС: Добри са условията за туризъм в планините, но бъдете внимателни!

Снимка: Булфото, архив

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно, слънчево, температурите са между минус 7 и 0 градуса във високите части на планините. Все още има сняг, информираха от ПСС.

Оттам призоваха хората да бъдат изключително внимателни, защото при покачване на температурите снегът става тежък и винаги има опасност от лавини.

Съоръженията навсякъде работят, посочиха още от ПСС.

В планините духа слаб вятър от източната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра е около 10 градуса, на 2000 метра – около 3, показва прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

