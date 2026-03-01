ПСС: Добри са условията за туризъм в планините, но бъдете внимателни!
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Времето е ясно, слънчево, температурите са между минус 7 и 0 градуса във високите части на планините. Все още има сняг, информираха от ПСС.
Оттам призоваха хората да бъдат изключително внимателни, защото при покачване на температурите снегът става тежък и винаги има опасност от лавини.
Съоръженията навсякъде работят, посочиха още от ПСС.
В планините духа слаб вятър от източната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра е около 10 градуса, на 2000 метра – около 3, показва прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
