ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

Кадър бТВ

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На повечето места има разкъсана облачност, както и слаб вятър във високите части. Температурите са около 15 градуса.

Работят летните съоръженията в курортите – на „Боровец“ – кабинковият лифт, седалковият лифт „Ситняково“, на Рилските езера – седалковият лифт, на Витоша, както и на „Пампорово“ – първа и втора линия на лифта.

От ПСС съветват туристите да не подценяват планината и да се съобразяват със собствените си възможности.

През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде слънчево. Около и следобед ще има купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

Редактор "Екип на Петел",

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