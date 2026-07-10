ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

Снимка: Пиксабей

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст.

Времето в планините е ясно и слънчево, като има слаб вятър и е прохладно.

За последното денонощие няма регистрирани инциденти на туристи в планините.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. На изолирани места ще превали слаб краткотраен дъжд. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра - около 14 градуса.

Редактор "Екип на Петел",

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