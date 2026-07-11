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ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

11.07.2026 / 11:28 0

Снимка: уикипедия, Pudelek (Marcin Szala) 

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст.

Времето в планините е ясно и слънчево, като има слаб вятър, а температурите са между 9 и 15 градуса. 

Слънцето е силно и затова туристите да носят шапки и слънцезащита, предупредиха от ПСС, съобщи БТА. 

През последното денонощие е проведена издирвателна акция в района на връх Върховръх. Издирваният е намерен и спасителите са го придвижили, посочиха от ПСС. В акцията са взели участие четирима души.

Планинските спасители са оказали и помощ на турист на заслон "Ботев". 

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.

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