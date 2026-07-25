ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

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Добри са условията за туризъм в планините, но е студено – температурите са около 3 градуса, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС). Оттам добавиха, че хората трябва да са подготвени за ниските температури.

В някои части на планините е облачно, но времето постепенно се подобрява, съобщи БТА.

През последното денонощие не са постъпвали сигнали за помощ в планините.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде по-често значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна, а на места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони – придружени от гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, а на 2000 метра – около 9°.

Редактор "Екип на Петел",

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