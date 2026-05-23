ПСС: Лоши са условията за туризъм, мъгливо и ветровито е във високите части на планините

кадър: Петел

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст. Допреди час на повечето места преваляваше дъжд, уточниха от ПСС.

Мъгливо и ветровито е във високите части. Там все още има снежна покривка на определени петна. Над 2000 м условията са зимни, предупредиха още планинските спасители, предава БТА.

Като цяло температурите в планините са положителни между 4 и 8 градуса.

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи, информираха от ПСС.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за днес в планините е за значителна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

