ПСС: Лоши са условията за туризъм в планините днес

Снимка: Пиксабей

Лоши са условията за туризъм в планините днес, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е облачно, на места превалява дъжд. Хладно е и температурите са между 8 и 13 градуса, посочиха още от ПСС. В по-високите части на планините има вятър.

От ПСС предупредиха също, че планинските терени са мокри.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от запад-северозапад.

Редактор "Екип на Петел",

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