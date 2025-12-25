реклама

ПСС: Лоши са условията за туризъм в планините

25.12.2025 / 11:33 0

Снимка: Пиксабей

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха пред БТА от Планинска спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК). Облачно е, като температурите са около 0 градуса. 

В Пирин видимостта е намалена, вали по-обилно сняг, а в по-ниските планински части вали дъжд и сняг. В Стара планина, на връх Ботев, има ураганен вятър, допълниха от ПСС. 

Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ минималните температури в повечето места днес ще бъдат между минус 1 и 4 градуса. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14:00 часа ще бъдат от минус 4 в северозападните райони до 5–7 градуса в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход от нула до 2 градуса. При жълт и оранжев код хората трябва да внимават с дейностите на открито, като трябва да се имат предвид възможни заледявания. При оранжев код може да има смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, информират от НИМХ.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама