ПСС: Лоши са условията за туризъм в планините

Снимка: Пиксабей

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха пред БТА от Планинска спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК). Облачно е, като температурите са около 0 градуса.

В Пирин видимостта е намалена, вали по-обилно сняг, а в по-ниските планински части вали дъжд и сняг. В Стара планина, на връх Ботев, има ураганен вятър, допълниха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ минималните температури в повечето места днес ще бъдат между минус 1 и 4 градуса. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14:00 часа ще бъдат от минус 4 в северозападните райони до 5–7 градуса в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход от нула до 2 градуса. При жълт и оранжев код хората трябва да внимават с дейностите на открито, като трябва да се имат предвид възможни заледявания. При оранжев код може да има смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, информират от НИМХ.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!