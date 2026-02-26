ПСС: Лоши са условията за туризъм в планините

Снимка: Пиксабей

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, мъгливо, със слаб до умерен вятър по високите части. Температурите в планините са от минус пет до минус 10 градуса.

На ски писта в района на Банско вчера е починал един чуждестранен гражданин, посочиха още от ПСС. Инцидентът е станал в късния следобед.

Припомняме, че турист от Нидерландия е загинал, след като при спускане по писта „Пионер“ над Банско е изгубил контрол над ските си, излязъл е извън очертанията на трасето и се е ударил в дърво.

На място незабавно са пристигнали спасителни и медицински екипи, които са оказали помощ, но въпреки усилията им, мъжът е починал, съобщи вчера БНТ. По първоначална информация се предполага, че туристът е загубил контрол, заради висока скорост и е напуснал пистата, което е довело до фаталния сблъсък.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините над планините облачността ще бъде значителна и преди обяд ще превалява сняг. Следобед валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0 градуса, на 2000 метра – около минус 5.

