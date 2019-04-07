ПСС: Не са добри условията за туризъм в планините

focus-news.net

Не са добри условията за туризъм в планините. Това съобщиха за Агенция „Фокус“ от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст (БЧК). Във високите части е облачно и мъгливо. На Пампорово вали дъжд. Сутрешните температури варират между минус 3 и 3 градуса. В планинските курорти е последен ден от ски сезона.

Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие.

Информация за обстановката в планините може да намерите наадреса на ПСС в интернет. Телефоните на ПСС са: 02/ 9632000 и 088 1470a

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html