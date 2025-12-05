ПСС: Никой да не ходи сам в планината

кадър Нова нюз

Над 2000 м обстановката в българските планини условията са зимни и в следващите дни границата ще слиза надолу, това предупреди по Нова вюз шефът на Планинската спасителна служба към БЧК Емил Нешев. Той препоръча никой да не ходи сам в планината, групите да са добре екипирани, със заредени телефони и да проявяват разум. Условията в планините като цяло не са добри в този период, подчерта Нешев.

Той каза също, че най-много инциденти стават на местата, на които достъпът до планината е най-лесен, като Банско. ПСС отчита също, че като цяло броят на хората, които отиват в планината се увеличава.

Нешев каза също, че от години ПСС има две искания към депутатите, които обаче не срещат разбиране и подкрепа. Едното е да се уреди законово дейността на доброволните спасители, а другото - да се даде специален режим на движение на автомобилите на планинските спасители. Само у нас от цяла Европа те нямат такъв, подчерта шефът на ПСС.

