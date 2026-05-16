ПСС: Няма потвърждение, че мъжът на Витоша е нападнат от мечка

Снимка: ПСС

От Планинската спасителна служба заявиха за БНТ, че няма потвърждение да става въпрос за нападение от мечка, както се пишеше в различни източници.

Директора на парк „Витоша“ инж. Севдалина Димитрова също коментира, че няма потвърждение, че става дума за нападение от мечка.

Огледите на място все още продължават.

Тялото беше открито в района на хижа „Рудничар” във Витоша. То е на мъж, това потвърдиха за БНТ от СДВР.

Незабавно са изпратени екипи на СДВР. Текат огледи на мястото.

Образувано е досъдебно производство.

