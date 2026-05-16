ПСС: Няма потвърждение, че мъжът на Витоша е нападнат от мечка
Снимка: ПСС
От Планинската спасителна служба заявиха за БНТ, че няма потвърждение да става въпрос за нападение от мечка, както се пишеше в различни източници.
Директора на парк „Витоша“ инж. Севдалина Димитрова също коментира, че няма потвърждение, че става дума за нападение от мечка.
Огледите на място все още продължават.
Тялото беше открито в района на хижа „Рудничар” във Витоша. То е на мъж, това потвърдиха за БНТ от СДВР.
Незабавно са изпратени екипи на СДВР. Текат огледи на мястото.
Образувано е досъдебно производство.
