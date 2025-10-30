ПСС: Температурите в планините се променят рязко след залеза на слънцето

Снимка: Пиксабей

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно, слънчево, тихо, а снежната покривка се е стопила почти изцяло.

От ПСС предупреждават, че след смяната на времето светлата част от деня намалява, а температурите се променят рязко след залеза на слънцето.

В планините днес ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра – около 10.

