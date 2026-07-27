ПСС: Туристите да следят прогнозата за времето, преди да тръгнат към планината
снимка: ПСС, архив
Туристите да следят прогнозата за времето, преди да тръгнат към планината, тъй като метеорологичните условия в различните планински райони днес са различни. Това казаха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
От ПСС дадоха пример, че в района на Пампорово времето е слънчево, докато на Витоша вали дъжд. Затова туристите трябва да бъдат подготвени за бърза промяна на времето и да се екипират подходящо за условията в планината, посочиха спасителите, цитирани от БТА.
От планинската служба отбелязаха, че със засилването на туристическия поток зачестяват и инцидентите в планината. Вчера спасители са реагирали на сигнал за изгубила се жена в района на Вазовата екопътека. Тя е поела по немаркиран маршрут и се е загубила. След издирване жената е била открита и свалена в безопасност от планинските спасители.
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