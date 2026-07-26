ПСС: Условията за туризъм в планините са много добри

Снимка Пиксабей

Условията за туризъм в планините са много добри, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК.

Температурите в планинските райони са между 4 и 12 градуса, а по най-високите части на Стара планина духа умерен вятър.

От ПСС допълват, че всички лифтове и съоръжения работят нормално.

През вчерашния ден в Планинската спасителна служба е постъпил сигнал за изгубена жена в района на Вазовата екопътека. След организирана акция тя е била открита.

Редактор "Екип на Петел",

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