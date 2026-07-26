ПСС: Условията за туризъм в планините са много добри
Снимка Пиксабей
Условията за туризъм в планините са много добри, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК.
Температурите в планинските райони са между 4 и 12 градуса, а по най-високите части на Стара планина духа умерен вятър.
От ПСС допълват, че всички лифтове и съоръжения работят нормално.
През вчерашния ден в Планинската спасителна служба е постъпил сигнал за изгубена жена в района на Вазовата екопътека. След организирана акция тя е била открита.
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