ПСС предупреждава: На много места в планините има гръмотевични бури с дъжд

Атмосферните условия в планините са лоши, на много места има гръмотевични бури с дъжд, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. Времето не е подходящо за разходки.

Температурите са между 6 и 12 градуса във високите части.

Няма инциденти с туристи през изминалото денонощие, информираха от ПСС, предава БТА.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология облачността ще е купеста и купесто-дъждовна и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, там има условия и за градушки.

